طائرة مسيرة تركية تهبط في شمال قبرص للتنقيب عن الطاقة

قال مسؤول تركي، إن طائرة تركية مسيرة مخصصة للمساعدة في البحث عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط، هبطت في مطار في جزيرة قبرص المقسمة، اليوم الإثنين، وذلك في خطوة يمكن أن تزيد التوتر بين تركيا واليونان.

وقالت وكالة دمير أوران للأنباء، إن حكومة جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية حددت يوم الجمعة مطار جتشيتكالى على الجزيرة، كقاعدة لكل من الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة؛ استجابة لطلب من تركيا.

وقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي مقسمة منذ غزو تركي عام 1974، حدث ردًا على انقلاب قصير بإيعاز يوناني. وهي في خلاف قائم مع تركيا منذ سنين فيما يتعلق بملكية مكامن الطاقة في شرق البحر المتوسط، الذي يُعتقد أنه غني بالغاز الطبيعي.

وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، اليوم الإثنين، إن أول طائرة تركية مسيرة غير مسلحة أقلعت من مطار في إقليم موغلا الواقع في غرب تركيا، وهبطت في مطار جتشيتكالى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش. وفي وقت لاحق قالت وكالة دمير أوران للأنباء، إن الطائرة بدأت طلعتها الأولى في شرق البحر المتوسط، لكن الوكالة لم تخض في تفاصيل أخرى.

وكانت تركيا قد بدأت في التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، في وقت سابق من العام الجاري، وأرسلت سفينتي حفر وسفينة تنقيب ترافقها طائرات مسيرة. وردًا على ذلك قال الاتحاد الأوروبي، إن هذه الأنشطة غير مشروعة وأعد عقوبات على تركيا.

وتقول تركيا، إن بعض المناطق التي تعمل بها سفن القبارصة اليونانيين إما ضمن الرصيف القاري التركي أو في أجزاء يملك القبارصة الأتراك حقوقًا في أي اكتشافات فيها.

وفي الشهر الماضي، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية اتفاقًا بشأن الحدود البحرية بينهما، وقالت أثينا إن الاتفاق يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، لكن أنقرة تنفي ذلك وتقول إن الهدف من الاتفاق هو الدفاع عن حقوقها في المنطقة.