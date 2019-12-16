المبعوث الأمريكي يدعو بيونغ يانغ للرد على دعوة واشنطن لإجراء محادثات

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دعا ستيفن بيغن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية بيونغ يانغ إلى الرد على عرض واشنطن إجراء محادثات قائلا إنها مستعدة لبحث ”كل القضايا ذات الاهتمام“. وقال بيغن خلال مؤتمر صحفي مشترك في سول مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون إنه ليس لدى الولايات المتحدة “ موعد نهائي“ ولكنها تريد استئناف المفاوضات. وأضاف ”حان الوقت…