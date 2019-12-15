مقتل 3 شرطيين بهجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بأفغانستان

قُتل 3 شرطيين، الأحد، إثر اشتباكات مع مسلحين عند حاجز أمني، بولاية هيرات، شمال غربي أفغانستان، بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة ”1 تي في“ التلفزيونية المحلية، عن قائد شرطة هيرات، أمين الله أمارحيل، قوله إن مهاجمين اثنين قتلا أيضًا في الاشتباك الذي وقع نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأشار ”أمارحيل“ أن الاشتباك وقع بعد استهداف مجموعة من المسلحين حاجزًا أمنيًا في الحي العاشر من مدينة هيرات، عاصمة الولاية التي تحمل ذات الاسم، دون تفاصيل إضافية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 21:30 تغ.