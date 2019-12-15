أردوغان يهدد بإغلاق قاعدة ”إنجيرليك“ ردًا على التهديدات الأمريكية

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، بأن بلاده ربما تغلق قاعدة ”إنجيرليك“ الجوية التي تستضيف الرؤوس النووية الأمريكية، ردًا على تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات، وقرار لمجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وقال أردوغان لمحطة الخبر التلفزيونية: ”إذا لزم الأمر أن نتخذ مثل هذه الخطوة، فلدينا بالطبع السلطة.. إذا لزم الأمر فسنغلق مع وفودنا إنجيرليك عند الضرورة“.

وأضاف أن تركيا ”بإمكانها أن تغلق أيضًا قاعدة رادار كورجيك إذا لزم الأمر… إذا هددونا بفرض هذه العقوبات، فسنرد بالطبع“.

من جانب آخر، قال أردوغان، إن تركيا ”مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا“، وذلك بعد أن وقعت أنقرة اتفاقًا أمنيًا مع حكومة الوفاق.

وأضاف أردوغان لقناة الخبر التلفزيونية: ”سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط… نحن أكثر من مستعدين لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا“.