برلمانيات تركيات يرددن أغنية تشيلية رفضًا للعنف ضد المرأة

رددت نائبات في برلمان تركيا أغنية احتجاجية انطلقت من تشيلي وذاع صيتها في مظاهرات على مستوى العالم للاحتجاج على العنف ضد المرأة كما رفعن صورًا لنساء من ضحايا العنف الأسري.

وتُظهر بيانات غير رسمية لجماعة حقوقية تركية أن 440 امرأة قُتلن على أيدي رجال في البلاد العام الماضي أي أن العدد ارتفع إلى أكثر من مثليه مقارنة بالعام 2012 عندما أقرت أنقرة قانونًا لحماية النساء.

ولا تجري تركيا إحصاءات لجرائم قتل النساء، ويقول بعض جماعات الدفاع عن حقوق المرأة إن السبب في هذه الزيادة هو أن تركيا لا تطبق القانون.

وخلال الأسبوع الماضي، اعتقلت 7 متظاهرات في إسطنبول خلال احتجاج يعرف باسم (لاس تيسيس) على اسم جماعة نسوية تشيلية أطلقت رقصة وأغنية بعنوان ”المغتصب هو أنت“، وألهمت احتجاجات في عدد من الدول، في حين من المقرر خروج المزيد من هذه المسيرات في أزمير وإسطنبول، الأحد.

وضربت حوالي 8 نائبات تركيات من حزب الشعب الجمهوري بكفوفهن بقوة على طاولات البرلمان، السبت، ورددن نسخة تركية من الأغنية، بينما حمل زملاء لهن نحو 20 صورة لنساء قيل إنهن قُتلن في جرائم العنف الأسري.

وأكدت سيرا كاديجيل النائبة عن الحزب إن الهدف هو تسليط الضوء على محنة النساء اللاتي يواجهن العنف والقتل ووجهت حديثها لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي كان حاضرًا في البرلمان.

وأضافت:“هناك رقصة بدأت في تشيلي لجذب الانتباه إلى العنف ضد المرأة حول العالم: لا تيسيس. وتركيا، بسببكم، هي الدولة الوحيدة التي ينبغي أن تتمتع فيها بالحصانة حتى تشارك (في الاحتجاج)“.

وقال صويلو إن الجميع يشعر بآلام كل امرأة قتلت في تركيا، مضيفًا أن الأغنية انتشرت في تشيلي لأسباب مختلفة، وعبر عن رفضه لبعض كلمات الأغنية التي تصف الشرطة، والقضاة، والدولة، أو الرئيس في تركيا، بأنهم ”مغتصبون“ و“قتلة“.