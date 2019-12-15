وزير خارجية إيران: المحادثات بين السعودية وقطر في صالح المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف اليوم الأحد، أن الحوار بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، من أجل حل أزمة الدوحة مع الدول التي تقاطعها، يخدم مصالح المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وقال الوزير جواد ظريف اليوم بكلمة في منتدى الدوحة: ”إن المحادثات بين السعودية وقطر لحل الخلاف المستمر بينهما منذ عامين تمثل تطورًا جيدًا يصب في صالح منطقة الخليج بأسرها“.

وأضاف ظريف خلال كلمة في منتدى الدوحة: ”إيران تعتقد أنه من المهم تحقيق تقارب إقليمي جديد قائم على الحوار متعدد الأطراف.. ويمكن إقامة فرق عمل مشتركة لإيجاد حلول لنزاعات المنطقة“.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال في نفس المنتدى أمس السبت، إن ”تقدمًا طفيفًا“ تحقق في سبيل حل الخلاف بين بلاده والدول التي تقاطعها.