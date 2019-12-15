صحيفة: واشنطن قد تعلن عن ”صفقة القرن“ قبل الانتخابات الإسرائيلية‎

ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد لا تنتظر إجراء الانتخابات الإسرائيلية الثالثة في آذار/ مارس المقبل، للإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم ”صفقة القرن“، وتعلن عنها قبل ذلك الموعد.

و“صفقة القرن“، خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وحسب الصحيفة المقربة من حزب الليكود، والمملوكة لرجل الأعمال الأمريكي اليهودي شيلدون اديلسون، اليميني المقرب من ترامب، فإن البيت الأبيض، ”قد يعلن عن صفقة القرن، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة“.

وأشارت إلى أنّه ”تم تأجيل الإعلان عن الخطة، التي عمل على صياغتها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير، أكثر من مرة بسبب حل الكنيست الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2018، وإجراء الانتخابات العامة في نيسان/أبريل 2019“.

وأيضًا بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة، إذ قام بحل الكنيست مرة أخرى، وأجريت الانتخابات الثانية في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس في تشكيل الحكومة؛ ما أدى إلى حل الكنيست مرة ثالثة، وتحديد الثاني من آذار/ مارس المقبل، موعدًا للانتخابات الثالثة.

وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، أنّ الإدارة الأمريكية تتوقع أن لا تقود الانتخابات الثالثة في إسرائيل إلى نتيجة حاسمة لصالح نتنياهو أو غانتس؛ ما يعني الفشل في تشكيل حكومة جديدة واستمرار الأزمة، وفي ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قد يسعى ترامب إلى التعجيل في الإعلان عن ”صفقة القرن“ دون انتظار تشكيل حكومة إسرائيلية.

والأسبوع الماضي، قال ترامب، في مؤتمر ”المجلس الإسرائيلي الأمريكي“ (IAC)، إنه يئس من تراجع فرصة تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف ”أنا أحب الصفقات، وسمعت أن الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين هو الأكثر صعوبة. وإن لم يتمكن جاريد كوشنير من فعل ذلك، فإنه من المستحيل التوصل لاتفاق بينهما“.