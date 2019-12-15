وزير الاتصالات الإيراني: الإنترنت الوطني كذبة كبيرة

وصف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، السبت، أن الحديث عن إنشاء انترنت وطني أو ما يعرف بـ“شبكة المعلومات الوطنية“، كذبة كبيرة.

وأوضح جهرمي بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، مساء اليوم، عقب اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لمراجعة تطوير شبكة المعلومات الوطنية، ”الإنترنت الوطني كذبة كبيرة“.

وأضاف ”بالتأكيد قطع الإنترنت يشبه قطع الهواء ولا يوجد مشكلة في قول ذلك وإعلانه، الإنترنت الوطني كذبة كبيرة، كذبة متكررة للغاية ولديها طريق طويل لتصحيح هذا التفكير“.

وكان المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، عقد مساء السبت، اجتماعاً لبحث سبل تطوير وتعزيز شبكة المعلومات الوطنية.

ووفقًا للتقرير، فقد تقرر في الاجتماع أن شبكة المعلومات الوطنية ”يجب توسيعها حتى يتسنى للاقتصاد الرقمي في البلاد أن يتطور بمرونة، وأن يتم إزالة الحواجز التجارية للقطاع الخاص من أجل توسيع شبكة المعلومات الوطنية“.

ولقد وضع النظام الإيراني لسنوات عديدة خطة لفصل الإنترنت الذي يستخدمه الإيرانيون عن شبكة الويب العالمية، وتم الكشف عن أجزاء من الخطة كشبكة معلومات وطنية، وجرى اختبارها عندما اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والحكومة منتصف نوفمبر الماضي.

وقامت السلطات الإيرانية بقطع الانترنت بشكل كامل في عموم البلاد لمدة اسبوع وجرى إعادة هذه الخدمة بعد قمع الاحتجاجات التي راح ضحيتها بحسب تقدير منظمة العفو الدولية نحو 208 شخصاً.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد الماضي، إن شبكة المعلومات الوطنية ستتعزز بحيث ”لا يحتاج الناس إلى الانترنت الخارجي لتلبية احتياجاتهم“.

وانعكست هذه التصريحات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ساعات من ردود الفعل هذه، كتب مساعد رئيس قسم الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية علي رضا معزي على صفحته على تويتر: ”الحديث عن تطوير شبكة معلومات وطنية والاستقلال في الفضاء الإلكتروني لن يعني أبداً قطع الاتصال بالإنترنت والعيش في العصر الحجري؛ هذان يكمل كل منهما الآخر. ”