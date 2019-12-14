مسؤول تركي يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق على اللاجئين السوريين

قال المسؤول المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إنّ ”الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا، وأن يسرع بتدفق تلك الأموال“.

وذكر نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي أنّه ”يجب الإسراع بتدفق الأموال ويجب زيادة التمويل ذاته“، مضيفًا للصحفيين في إسطنبول أنّه ”يتعين أن نعمل معًا ما دامت الأزمة موجودة. الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية“.

ويقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015، إنه ”تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها وتم صرف أكثر من 2.4 مليار“.

وأشار قايماقجي إلى أنّ ”استضافة اللاجئين تكلف تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالًا“.

ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي المهاجرين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون مهاجر، تركوا بلادهم خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ودفعت ملايين آخرين للنزوح عن ديارهم.

وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وافقت تركيا على منع المزيد من الهجرة إلى أوروبا.

وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تصدعًا بسبب عدد من القضايا، من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرق سوريا في تشرين الأول/أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، هددت تركيا ”بفتح جميع الأبواب“ للسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطينهم في شمال شرق سوريا.