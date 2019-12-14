الشرطة تبحث عن ابن شقيق رئيس الوزراء الباكستاني بعد مشاركته بهجوم على مستشفى‎

المصدر: ا ف ب

لا تزال الشرطة الباكستانية، تواصل بحثها، اليوم السبت، عن ابن شقيق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لمشاركته، يوم الأربعاء، في اقتحام محامين مستشفى في لاهور، في هجوم تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص، كما ذكر مسؤولون.

وأعلن وزير الإعلام في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، فياز الحسن شوهان، أن ”خمس عمليات مداهمة تقريبًا نفذت في منزله ومزرعته وأماكن أخرى“.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: ”سيتم توقيفه بأي ثمن، لا أحد فوق القانون“.

وأكد مسؤول كبير في الشرطة، أن مداهمة نفذت السبت في الساعة 4:00 فجرًا في منزل حسن نيازي، ابن شقيق عمران خان الذي كان غائبًا.

وهاجم أكثر من 200 محام، يوم الأربعاء، معهد أمراض القلب في البنجاب، وتعرضوا بالضرب للعاملين فيه وألحقوا أضرارًا بعشرات السيارات.

وتوفي ما لا يقل عن ثلاثة مرضى، لعدم تمكن الأطباء من معالجتهم في الوقت المناسب لانشغالهم بالتصدي للهجوم، كما قالت وزيرة الصحة في البنجاب.

واستاء المحامون من أطباء المعهد، بعد نشر أحدهم فيديو ساخرًا عنهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.