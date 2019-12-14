رئيس إندونيسيا يتراجع عن حضور قمة كوالالمبور ”الإسلامية“

ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس إندونيسيا تراجع عن المشاركة في القمة الإسلامية الخماسية التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في عاصمة بلاده كوالالمبور، الشهر الجاري.

ومن بين القادة الآخرين المشاركين في القمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وكان من المتوقع أن يحضر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو القمة، لكنه تعرض لضغوط قبل أن يتراجع عن الحضور، وفقًا لموقع ”داون“ الباكستاني، حيث سيوفد ممثلًا عنه لحضور الاجتماع.

وينظر على نطاق واسع للقمة الجديدة باعتبارها محاولة لتقويض الزعامة السعودية للعالم الإسلامي، وكذا كمحاولة تقسيم منظمة التعاون الإسلامي، التي ظلت لعقود واجهة العمل الإسلامي المشترك.