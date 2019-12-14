هل يعتزل نتنياهو السياسة للنجاة من السجن؟‎

كشف تقرير عبري، اليوم السبت، أن منظومة القضاء في إسرائيل على يقين بأنه لا جدوى من سيناريو يمنح فيه العفو لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد المعروفة بأسماء ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000 التي يتم التحقيق معه بشأنها.

ونقل موقع (i24 news ) العبري، اليوم، عن مصادر قانونية قولها إن هناك إمكانية لتسوية يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة يعتبرها القانون إساءة للسمعة، وفي مثل هذه الحالة لن يكون بمقدوره إشغال أي منصب عام في إدارة الدولة.

وذكر التقرير أنه في محيط رئيس الوزراء، هناك من يعتقد أنه سيكون من الصواب التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة.

وأبلغ نتنياهو المحكمة العليا، الجمعة، بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من يناير المقبل.

ويأتي ذلك بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة ماندلبليت إلى نتنياهو بأنه في حال لم يقدم استقالته من هذه المناصب الوزارية فإنه سيتعرض للإقالة منها.

وقالت حركة ”الحرص على جودة إدارة الحكم“، ردًا على الإعلان: ”نحن آسفون لأن رئيس الوزراء اختار انتهاك القانون لأسابيع وأعلن الاستقالة فقط بعد تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا. ندعو المحكمة أن تأمر رئيس الوزراء بالاستقالة فورًا من جميع مهامه، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء“.

وشدد البيان على أنه ”يجب على نتنياهو العمل من أجل براءته كشخص عادي وليس من مقر رئاسة الحكومة. ويل لنا إذا كان رئيس الوزراء يجر دولة بأكملها معه إلى قفص الاتهام“.

وطرح بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ (أزرق أبيض) مبادرة يمنح من خلالها نتنياهو عفوًا مقابل اعتزاله الحياة السياسية.

وقال: ”لا نريد أن نرى رئيس وزراء آخر يدخل السجن. عند الضرورة، سننظر في الأمور وفقًا لتوصيات منظومة القضاء. إذا استطعنا تجنب هذا المشهد المخزي فسيكون من الأفضل“.

وعقد نتنياهو في مقره الرسمي في القدس المحتلة، أمس الجمعة، اجتماعًا موسعًا لأتباعه من ”الليكود“، تمهيدًا للانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب المزمع إجراؤها بعد حوالي أسبوعين.

وتمنح استطلاعات الرأي الإسرائيلية حزب الجنرالات ”كاحول لافان“ أفضلية واضحة على حساب ”الليكود“، وتشير التقديرات إلى أن الإسرائيليين يحملون نتنياهو بدرجة كبيرة الانزلاق إلى انتخابات ثالثة.