الشرطة في تايوان تطلق النار على رجل للاشتباه بزرعه شحنة ناسفة

قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان إن الشرطة في جنوب تايوان أطلقت النار على رجل للاشتباه بزرعه شحنة ناسفة خارج أحد مكاتب الحملة الانتخابية لحزب المعارضة الرئيس كومينتانج.

والحملة الانتخابية على أشدها في تايوان استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى في 11 يناير/ كانون الثاني، مع تحدي حزب كومينتانج الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الذي تنتمي إليه ”تساي إينج وين“ رئيسة تايوان التي تشير استطلاعات الرأي إلى تصدرها السباق بفارق كبير.

وقال التقرير إن القنبلة زُرعت خارج مدخل مكتب كومينتانج في مدينة تاينان، وكانت تحتوى على أسلاك وسائل وبارود.

وتعقبت الشرطة مشتبهًا به وهو رجل اسم عائلته ”وو“ إلى مدينة كاوشيونج المجاورة وبعد مواجهة طويلة اقتحمت مبنى وأطلقت النار على الرجل الذي نُقل إلى المستشفى.

وانتخابات تايوان تثير ضجة، ولكنها عادة ما تمر بسلام، وفي العام 2004 أُعيد انتخاب ”شين شوي بيان“ رئيس تايوان في ذلك الوقت وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي بفارق بسيط بعد أن خدشته رصاصة هو والشخص الذي كان مرشحًا ونائبًا له خلال الحملة الانتخابية.

وقال حزب كومينتانج في ذلك الوقت إن الحادثة مدبرة لكسب أصوات،‭ ‬ويؤيد حزب كومينتانج إقامة علاقات وثيقة مع الصين التي تعتبر تايوان مجرد إقليم صيني، ويؤيد الحزب الديمقراطي التقدمي الاستقلال الرسمي لتايوان.