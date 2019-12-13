بومبيو يحذر إيران من ”رد حاسم“ في حال أضرت بالمصالح الأمريكية في العراق

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران اليوم الجمعة من رد ”حاسم“ إذا تعرضت مصالح بلاده للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال في بيان: ”يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق أضرارًا بالأمريكيين أو حلفائنا أو مصالحنا سيتم الرد عليها بشكل حاسم“.

وأضاف، أنه ”في 9 ديسمبر، شنوا هجومًا صاروخيًا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة“.

وأشار بومبيو، إلى أن ”هجومًا صاروخيًا أعقب ذلك، في 11 ديسمبر، على مطار بغداد الدولي، أيضًا“، لافتًا إلى أن بلاده ”تأمل أن يتعافى العراقيون الشجعان بسرعة وبشكل كامل من جروحهم“.

وتابع، “ ستواصل الولايات المتحدة العمل يداً بيد مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دوراً محورياً في استعادة سيادة العراق من داعش، إذ يجب علينا أيضًا أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم بأي هوية، تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا سيتم الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة“.

وهدد قائلًا: ”يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة“.