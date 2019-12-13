واشنطن تفرض عقوبات على 3 لبنانيين بتهمة تمويل ”حزب الله“

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 3 شخصيات لبنانية، بتهمة تورطهم بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل ”حزب الله“ من خلال غسل أموال.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن العقوبات استهدفت ”ناظم سعيد أحمد، المقيم في لبنان، وصالح عاصي، الذي يتخذ من جمهورية الكونغو الديموقراطية مقرًا له، فضلًا عن المحاسب المقيم في لبنان طوني صعب“.

وذكرت أن كلًا من سعيد أحمد، وعاصي، ”يديران شركات بملايين الدولارات متورطة في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية وأنشطتها الخبيثة على مصالح الشعب اللبناني“، وفق البيان.

كما أشارت إلى أنه تم إدراج طوني على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة ”تقديمه الدعم لصالح عاصي“.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين، قوله: ”يواصل حزب الله استخدام الشركات التي تبدو شرعية، كشركات واجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يمكن لها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب“.