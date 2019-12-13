اللجنة القضائية تقر مساءلة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس

أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الديمقراطيون اليوم الجمعة مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ما يجعل من شبه المؤكد أن الرئيس الجمهوري سيصبح ثالث رئيس أمريكي في التاريخ تتم مساءلته تمهيدا لعزله.

وصوتت اللجنة المنقسمة بشدة، على أساس حزبي، بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 لإقرار بند يتهم ترامب بإساءة استغلال السلطة من خلال الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق مع الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

كما أيدت اللجنة مادة ثانية بنفس نسبة التصويت تتهم ترامب بتعطيل عمل الكونجرس بشأن فضيحة أوكرانيا بإصدار أوامر لمسؤولين بالإدارة بعدم التعاون مع التحقيق الخاص بالمساءلة.

ومن المرجح أن يقر مجلس النواب بكامل أعضائه والذي يسيطر عليه الديمقراطيون التهمتين الأسبوع القادم مما يعني اكتمال عملية المساءلة وإحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ خلال أسابيع.

لكن من غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بالموافقة على إدانة الرئيس وعزله من السلطة.

وفي جلسات استماع محمومة دافع الجمهوريون عن ترامب واتهموا الديمقراطيين بالقيام بعمل هزلي ذي دوافع سياسية في حين اتهم الديمقراطيون الرئيس بتعريض الدستور والأمن القومي الأمريكي للخطر وتقويض سلامة الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو تموز، لفتح تحقيق مع بايدن.