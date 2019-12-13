روسيا تُخرج حاملة طائراتها الوحيدة من الخدمة‎

أعلنت روسيا، الجمعة، خروج حاملة طائراتها الوحيدة ”أدميرال كوزنيتسوف“ من الخدمة، بعد اندلاع حريق فيها شمال غربي البلاد.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، أن حاملة الطائرات كوزنيتسوف ”خرجت من الخدمة“ على خلفية الحريق الذي شبّ فيها الخميس.

وقُتل شخص على الأقل، فيما جرح 14 آخرون، وفقد شخص واحد نتيجة الحادث الذي تعرضت له السفينة العسكرية في حوض لبناء السفن قرب ميناء مورمانسك شمال غربي روسيا، بحسب بيان الوزارة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق تمامًا صباح الجمعة.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وكالة إنترفاكس المحلية عن مصدر (لم تسمه) أن النيران اشتعلت في غرفة المحرك الخاص بحاملة الطائرات الوحيدة في روسيا، وغطت مساحة 120 مترًا مربعًا.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، فيما قالت وسائل إعلام إنه وقع أثناء القيام بأعمال صيانة.