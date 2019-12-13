 السلطات الفرنسية تقتل شخصًا هدد الشرطة بسلاح أبيض – إرم نيوز‬‎

السلطات الفرنسية تقتل شخصًا هدد الشرطة بسلاح أبيض

السلطات الفرنسية تقتل شخصًا هدد الشرطة بسلاح أبيض

المصدر: ا ف ب

أعلنت الشرطة الفرنسة، اليوم الجمعة، عبر تويتر أنه تم ”تحييد“ شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض اليوم الجمعة في حي لا ديفانس التجاري قرب باريس.

وقالت الشرطة: إن ”عناصر الشرطة يتدخلون وتم تحييد رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض. تجنبوا المنطقة“.

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