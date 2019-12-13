ترامب مهنئًا جونسون: أمريكا وبريطانيا ستُبرمان صفقة تجارية ”ضخمة“

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الفوز ”الكاسح“ في الانتخابات البريطانية.
Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019
وغرّد ترامب عبر حسابه على ”تويتر“: ”مبروك لبوريس جونسون على فوزه الكبير! ستكون بريطانيا والولايات المتحدة الآن حرة في إبرام صفقة تجارية جديدة ضخمة بعد بريكست“.
وقال الرئيس الأمريكي إن ”الصفقة المرتقبة لديها القدرة على أن تكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي صفقة يمكن إبرامها مع الاتحاد الأوروبي احتفال بوريس!“.
وفاز حزب المحافظين بقيادة جونسون بأغلبية مطلقة في البرلمان البريطاني، بواقع 326 مقعدًا، في ثالث انتخابات تجرى في أقل من 5 سنوات، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.