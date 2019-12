ترامب مهنئًا جونسون: أمريكا وبريطانيا ستُبرمان صفقة تجارية ”ضخمة“

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الفوز ”الكاسح“ في الانتخابات البريطانية.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019