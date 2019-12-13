أمريكا تحقق في الهجوم على المتجر اليهودي باعتباره ”عملاً إرهابيًا“

قال مسؤولون أمريكيون، إن هجومًا استهدف متجرًا للأطعمة اليهودية في شمال ولاية نيوجيرزي هذا الأسبوع، يجري التعامل معه على أنه عمل إرهاب محلي، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي سيشرف على التحقيقات.

وقُتل ستة أشخاص، بينهم الرجل والمرأة اللذان نفذا الهجوم وثلاثة مدنيين وشرطي، في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر يوم الثلاثاء قرب مقبرة ومتجر لبيع أطعمة يهودية في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرزي.

وقال جوربير جريوال المدعي العام للولاية خلال مؤتمر صحفي: ”الأدلة تشير إلى عمل كراهية. نحقق في هذه المسألة باعتبارها عملًا محتملًا من أعمال الإرهاب المحلي نتيجة معاداة السامية والمعتقدات المناهضة لجهات إنفاذ القانون“.

واندلعت المعركة التي استمرت أربع ساعات عند متجر البقالة اليهودي بعد أن فتح المهاجمان النار على شرطي عند مقبرة قريبة ثم لاذا بالفرار في سيارة فان بيضاء.