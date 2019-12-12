استطلاع: جونسون سيفوز بالأغلبية المطلقة في انتخابات بريطانيا

أظهر استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين يوم الخميس أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدًا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير/ كانون الثاني.

وبحسب الاستطلاع فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدًا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدًا.

كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدًا، بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدًا، والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدًا.

وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات السبع المقبلة.