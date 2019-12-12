النائب العام الإيراني: بعض المتظاهرين قُتلوا ببنادق صيد‎

قال النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، اليوم الخميس، إن بعض المتظاهرين قُتلوا ببنادق صيد خلال الاحتجاجات على رفع سعر الوقود.

وأوضح منتظري في كلمة له بجامعة مشهد أن السلطات صادرت سيارة من طراز بيجو داخلها 84 بندقية صيد مع طلقاتها في مدينة قم، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأضاف أن ”بعض القتلى في المظاهرات التي شهدتها عموم البلاد أصيب برصاص هذه البنادق“.

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: إن 85 % من القتلى في أقضية العاصمة طهران قُتلوا بطريقة مشبوهة في مواقع خارج نطاق المظاهرات، إما عبر إطلاق النار عليهم أو عبر الطعن.

تصريح شمخاني جاء في إطار زيارة عزاء لذوي بعض الضحايا الذين قتلوا في المظاهرات.

وأضاف شمخاني أنه ”من المؤكد أن عناصر العدو لديها مشروع لقتل الناس في هذه المناطق“.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثان الماضي، اندلعت في إيران احتجاجات استمرت عدة أيام؛ تنديدًا برفع سعر الوقود بنسبة تصل 3 أضعاف، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن. فيما تتهم طهران ”أطرافًا خارجية“ بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تصريح من السلطات الإيرانية حول عدد قتلى المظاهرات، تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم يفوق الـ 208 قتلى.