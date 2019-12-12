روسيا تطرد دبلوماسييْن ألمانييْن في خلاف حول ”جريمة قتل‎“

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنها ستطرد دبلوماسيين ألمانيين من موسكو في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن طردت برلين الأسبوع الماضي اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وأعلنت ألمانيا طرد الدبلوماسيين الأسبوع الماضي، بسبب ما قالت إنه رفض موسكو التعاون في تحقيق بشأن جريمة قتل يشتبه الادعاء الألماني في تدخل روسي أو شيشاني فيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس في بيان، إنها استدعت السفير الألماني لدى موسكو، وأصدرت احتجاجًا رسميًا على خطوة الطرد وأعطت اثنين من الدبلوماسيين الألمان مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.