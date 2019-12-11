منظمة: بجانب تركيا والصين.. إيران في صدارة دول العالم بسجن الصحفيين

أعلنت لجنة حماية الصحفيين بالعالم (CPJ) أن إيران لا تزال تمثل أكبر سجن للصحفيين في العالم، بالإضافة إلى الصين وتركيا وإريتريا وفيتنام.

وأشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إلى أنه ”وعقب موجة القمع للاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف نوفمبر الماضي، زاد عدد الصحفيين المسجونين في إيران إلى 11 شخصًا“.

وقالت: إن ”ما لا يقل عن 250 صحفيًا سُجنوا في جميع أنحاء العالم للعام الرابع على التوالي، وإنه لا يظهر أي علامات على انخفاض الضغط على وسائل الإعلام الهامة“.

وتشير لجنة حماية الصحفيين إلى اعتقال الصحفي محمد مساعد في طهران في تقرير صدر مؤخرًا عن إيران، مضيفة أن ”هذا المراسل الاقتصادي البارز جرى اعتقاله بعد تغريدة نشرها ضد مسؤولين بشأن قطع الإنترنت؛ بسبب الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين الشهر الماضي“.