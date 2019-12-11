أمريكا تفرض عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران إيرانية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران في إيران وعلى قطاع الشحن الإيراني بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للدمار الشامل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة ماهان إير بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه تم أيضًا إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.