إيران تتراجع عن تهديدها بقصف إسرائيل من لبنان‎

تراجعت إيران عن تصريحات أطلقها أحد القادة المستشارين العسكريين في الحرس الثوري هدد فيها بقصف تل أبيب من لبنان، في حال قامت إسرائيل بهجوم ضد إيران.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: إن ”التصريحات التي جرى تناولها نقلًا عن العميد مرتضى قرباني في وسائل الإعلام تم تحريفها وتشويهها“.

وأضاف شريف أن ”العميد مرتضى قرباني أبلغه بأنه تم حرف تصريحاته وقراءتها بصورة خاطئة إعلاميًا“، مبينًا أن ”قرباني كان في الواقع تطرق إلى الرّد على إسرائيل بالأدوات والطاقات المتنوعة المتاحة“.

كما أشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أن العميد قرباني ليس مستشارًا للقائد العام للحرس الثوري، وإنما يعمل حاليًا في مجالات أخرى لدى القوات المسلحة.

وجاء التراجع الإيراني عن تلك التصريحات بعدما غرد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلياس بوصعب على ”تويتر“ وقال: ”إذا صحّ ما نُسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الايراني فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعدٍّ على سيادة لبنان، الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة لا يجوز أن تمسّ استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال“.

كما رد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح على تصريحات العميد قرباني، وقال في حسابه عبر ”تويتر“: إن ”الكلام المنسوب لمسؤول إيراني حول استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لحروب إقليمية هو كلام غير مسؤول ومتعجرف، ويشكّل تطاولًا على سيادة لبنان شعبًا ودولة“.

وأضاف: ”تستطيع إيران أن تدافع عن نفسها كيفما تشاء ولكن لبنان ليس صندوق بريد للحرس الثوري الايراني، وليس ساحة للاستخدام الخارجي من أي دولة، وكلام المسؤول الإيراني مردود جملة وتفصيلًا“.

وكان العميد مرتضى قرباني أحد القادة العسكريين الإيرانيين قال أمس الثلاثاء في حوار مع وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية: ”إذا ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإننا سنسوي تل أبيب بالأرض من لبنان، من دون الحاجة لمعدات أو إطلاق صواريخ من إيران“.