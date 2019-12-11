إيران تعلّق على دعوة ماكرون للإفراج عن معتقلين فرنسيين

ردَّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأربعاء، على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للسلطات الإيرانية بالإفراج عن اثنين من المعتقلين الفرنسيين في طهران.

وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“:“لا ينبغي للفرنسيين أن ينسوا أن إيران تتمتع بالسيادة المستقلة، ولن تقبل حكومتنا ولا القضاء لدينا أي نصيحة من أي شخص“.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن“التدخل في شؤون إيران الداخلية أمر لا يطاق بالنسبة لنا“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال، أمس الثلاثاء، إن سجن اثنين من مواطني بلاده في إيران أمر غير محتمل، وطالب بإطلاق سراحهما على الفور.

وأضاف ماكرون على ”تويتر“:“في يوم حقوق الإنسان فكري مشغول بفاريبا عادلخاه، ورولان مارشال، مواطنينا المحتجزين في إيران، وعائلتيهما“، مضيفًا:“سجنهما أمر غير محتمل، ولا بد من الإفراج عنهما دون تأخير، وأبلغت الرئيس روحاني، وها أنا أكرر ذلك هنا“.

وأبلغت باريس عن اعتقال مارشال، وهو باحث كبير بمعهد الدراسات السياسية في باريس (سايتس بو)، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، في حين تقبع زميلته الفرنسية الإيرانية عادلخاه داخل السجن في إيران منذ يونيو/ حزيران.