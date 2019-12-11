توتر جديد مع واشنطن.. تركيا ترفض الإفراج عن موظف في القنصلية الأمريكية‎

المصدر: إ ف ب

رفضت محكمة تركية اليوم الأربعاء، طلب الإفراج عن موظف تركي في السفارة الأمريكية، في إسطنبول، محتجز منذ عام 2017، في إطار محاكمة بتهمة التجسس، تزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وقررت المحكمة إبقاء متين توبوز في الحجز الاحتياطي، وأرجأت محاكمته حتى 10 مارس/آذار، وفقما قال خالد أكالب أحد محاميه، للصحفيين في المحكمة.

وأوقف توبوز، الموظف في القنصلية الأمريكية، المكلف بالتنسيق بين السلطات الأميركية وقوة مكافحة الاتجار بالمخدرات في الشرطة التركية، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو موضوع منذ ذلك الحين قيد الحجز الاحتياطي.

وتتهمه السلطات التركية بـ“التجسس“ و“محاولة إسقاط الحكومة“، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وخلال جلسة الأربعاء، رفض توبوز بشدة تلك الاتهامات. وقال للمحكمة ”لا يوجد أدنى دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا“.

وأضاف توبوز: ”أجهل ما يمكن لي وللمحامين فعله أيضًا لإثبات براءتي“، قائلًا: ”أطلب إنهاء احتجازي، أريد أن أستعيد حريتي وحياتي“.

وتتهم السلطات التركية توبوز خاصة بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن، التي تصنفها بـ“التنظيم الإرهابي“، وتعتبر تركيا غولن ”العقل المدبر“ لمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، وهو ما ينفيه.

ويؤكد توبوز أن تواصله مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيدين لغولن، جاء في إطار عمله، مشيرًا إلى أنه ”ينفذ فقط أوامر“ مسؤوليه في القنصلية.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات الأخيرة على خلفية توقيف توبوز وأتراك آخرين يعملون في الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا.