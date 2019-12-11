باريس تحتضن اجتماعًا دوليًّا يناقش إخراج لبنان من مأزقه

المصدر: ا ف ب

استضافت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا دوليًّا مخصصًا لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد، وذلك عبر حث مسؤوليه السياسيين على الإنصات لاحتجاجات الشارع.

وافتتح اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان التي ترأسها فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة، صباح اليوم، على أن يختتم أعماله بعد الظهر وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان.

وأوضح لودريان الثلاثاء لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد، جوزيب بوريل، أنّ ”هدف الاجتماع حث السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف والاستجابة لدعوة الشارع“.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وأدت حركة الاحتجاج في الـ29 من تشرين الأول/أكتوبر إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين.

وقال لودريان: إنّها ”حركة احتجاج مستمرة وينبغي الإنصات إليها. سنصوغ نداءً قويًّا“.

وتضم مجموعة الدعم بالأخص الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

من جانبها، ستشدد الولايات المتحدة التي يمثلها في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، على ”الحاجة الملحة بالنسبة إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين، لتسهيل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، ووضع حد لفساد مستشر“، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

ويشترط المجتمع الدولي لمنح المساعدة المالية للبنان، تنفيذ الإصلاحات في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: إنّ ”الهدف تحديد الشروط اللازمة والإصلاحات التي لا غنى عنها المتوقعة من جانب السلطات اللبنانية، حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان“.