واقعة مثيرة للسخرية.. إيران رحَّلت مواطنًا ظنت أنه أفغاني (صورة)

في واحد من المواقف المثيرة للسخرية، رحلت السلطات الإيرانية أحد مواطنيها إلى أفغانستان، ظنًّا منها أنه مواطن أفغاني، اخترق الحدود دون إذن رسمي.

بدأت الواقعة بإلقاء أجهزة الأمن القبض على الشاب، الذي يدعى ”حامد“، في مدينة مشهد أثناء زيارته لضريح الإمام الرضا، ثامن أئمة الشيعة، وفق موقع ”قدس أونلاين“ الإخباري المحلي.

الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، من سكان مدينة إيلام (غرب إيران)، تعرَّض لاعتداء من قوات الأمن وتحطيم هاتفه الجوال، بعدما ظنَّت أنه مواطن أفغاني بسبب الشبه مع الأفغان وأنه اخترق الحدود بين البلدين.

وأشار الموقع إلى أنّ المواطن الإيراني قضي 17 يومًا في أفغانستان، بعد ترحيله، قبل أن تكتشف السلطات هويته الحقيقية، وقامت باستعادته إلى إيران مرة أخرى. بينما طالب والد الشاب السلطات بدفع تعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدها نجله.

مملکته آخه؟

حامد آس اهل شهر مهر ملکشاهی استان ایلام که مادرزادی کرو لال است 20 آبانماه امسال به قصد زیارت امام رضا(ع) خانه را ترک می‌کند. او همان روزتوسط عوامل انتظامی کلانتری به عنوان تبعه افغان دستگیر و به افغانستان فرستاده می شود و امروزبلاخره به ایران برگردانده می شود.ایلنا pic.twitter.com/uQqcHvHsRg — ياسمن صادق شيرازي (@shirazi_yasaman) December 9, 2019

أصدقاء وجيران الشاب كشفوا في تغريدات باللغة الفارسية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عن أن الشاب من فئة الصم والبكم، وهو ما حال دون توضيح هويته لأجهزة الأمن.

لكنّ المغردين انتقدوا -أيضًا- طريقة ترحيل الشاب، نظرًا لقصور أمني في التثبّت من جنسيته. وقال آخرون إن الشاب غادر لزيارة الضريح وتغيَّب عن أهله، قبل أن يكتشفوا ترحيله إلى أفغانستان.

????بدشانس فقط این بنده خدا !!! ????در پی اشتباه قاضی در خرم آباد استان لرستان؛ جوان ایلامی سر از افغانستان در آورد ????حامد آس ۱۹ سال سن داشته و از بدو تولد کر و لال می باشد.وی با یک لباس کردستانی سرمه ای رنگ از روز دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ با یکدستگاه موتورسیکلت قرمز رنگ از منزل خارج شده pic.twitter.com/vfmwUPHLMJ — ????????????صلاح الدین ایوبی ???????????????????????????????? (@iT4z9iHkdddKJt1) December 2, 2019