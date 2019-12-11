 واقعة مثيرة للسخرية.. إيران رحَّلت مواطنًا ظنت أنه أفغاني (صورة) – إرم نيوز‬‎

واقعة مثيرة للسخرية.. إيران رحَّلت مواطنًا ظنت أنه أفغاني (صورة)

واقعة مثيرة للسخرية.. إيران رحَّلت مواطنًا ظنت أنه أفغاني (صورة)

المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

في واحد من المواقف المثيرة للسخرية، رحلت السلطات الإيرانية أحد مواطنيها إلى أفغانستان، ظنًّا منها أنه مواطن أفغاني، اخترق الحدود دون إذن رسمي.

بدأت الواقعة بإلقاء أجهزة الأمن القبض على الشاب، الذي يدعى ”حامد“، في مدينة مشهد أثناء زيارته لضريح الإمام الرضا، ثامن أئمة الشيعة، وفق موقع ”قدس أونلاين“ الإخباري المحلي.

الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، من سكان مدينة إيلام (غرب إيران)، تعرَّض لاعتداء من قوات الأمن وتحطيم هاتفه الجوال، بعدما ظنَّت أنه مواطن أفغاني بسبب الشبه مع الأفغان وأنه اخترق الحدود بين البلدين.

وأشار الموقع إلى أنّ المواطن الإيراني قضي 17 يومًا في أفغانستان، بعد ترحيله، قبل أن تكتشف السلطات هويته الحقيقية، وقامت باستعادته إلى إيران مرة أخرى. بينما طالب والد الشاب السلطات بدفع تعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدها نجله.

أصدقاء وجيران الشاب كشفوا في تغريدات باللغة الفارسية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عن أن الشاب من فئة الصم والبكم، وهو ما حال دون توضيح هويته لأجهزة الأمن.

لكنّ المغردين انتقدوا -أيضًا- طريقة ترحيل الشاب، نظرًا لقصور أمني في التثبّت من جنسيته. وقال آخرون إن الشاب غادر لزيارة الضريح وتغيَّب عن أهله، قبل أن يكتشفوا ترحيله إلى أفغانستان.

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