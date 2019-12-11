إيران تعترف ”رسميًا“ بتعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق

اعترف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم إلكتروني استهدف البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في إيران.

وقال جهرمي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني؛ ”لقد واجهنا هجومًا أجنبيًا واسع النطاق ومنتظمًا على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وتمت مواجهته عبر الدرع الأمني الإلكتروني المعروف بـ(دجفا)“؛ مضيفا ”نحن نحقق في حجم هذا الهجوم السيبراني“، دون تقديم المزيد من المعلومات.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن ”البنوك الإيرانية تعرضت لهجوم إلكتروني شديد، أدى إلى تسريب بيانات حسابات ملايين العملاء“، مضيفة أنه ”جرى نشر تفاصيل عن 15 مليون بطاقة مصرفية في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين“.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن ”إيران تعرضت لأخطر انتهاك أمني مصرفي“، مشيرةً إلى أن ”نشر تفاصيل ملايين البطاقات المصرفية الإيرانية على الإنترنت بعد احتجاجات مناهضة للحكومة الشهر الماضي، يشتبه بأنه هجوم إلكتروني برعاية الدولة“.

وأضرم المحتجون في إيران النار بمئات فروع البنوك الشهر الماضي خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

ورأت الصحيفة الأمريكية، أن ”عدد الحسابات المتأثرة بالهجوم الإلكتروني يمثل ما يقرب من خُمس سكان البلد“.