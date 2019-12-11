البيت الأبيض يعلن تحذير ترامب للافروف من التدخل بالانتخابات.. والأخير ينفي

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب حذّر موسكو الثلاثاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي بين ترامب ولافروف بعيداً عن عدسات المصوّرين إنّ ”الرئيس ترامب حذّر من أيّ محاولة من جانب روسيا للتدخّل في الانتخابات الأميركية ودعا روسيا إلى حلّ النزاع مع أوكرانيا“.

من جهته نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن يكون قد بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاجتماع المغلق الذي عقد بينهما في البيت الأبيض الثلاثاء مسألة التدخّل في الانتخابات الأمريكية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن عقب لقائه بترامب ”في الواقع نحن لم نتحدّث حتّى عن الانتخابات“.