صحافي يكشف ميزانية موقع المرشد الإيراني

كشف الصحافي الإيراني المعارض ”رضا حقيقت نجاد“، الثلاثاء، الميزانية المخصصة لموقع المرشد الإيراني علي خامنئي للعام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس 2020، ما دفع مقرب من خامنئي إلى نفي تلك الأرقام.

وكتب حقيقت نجاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”الميزانية المخصصة لموقع المرشد الإيراني علي خامنئي في العام المقبل تبلغ 34 مليار تومان (8.5 مليون دولار بالسعر الحكومي)، بعدما كانت العام الماضي تلك الميزانية 29 مليار تومان للموقع ذاته“.

وتساءل الصحافي حقيقت نجاد كيف تكون ميزانية موقع إلكتروني للمرشد علي خامنئي بهذا الرقم في العام المقبل والحكومة أطلقت على موازنة العام المقبل ”موازنة المقاومة“ في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الشديدة.

وقدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسوّدة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 134 مليار دولار بالسعر الرسمي (39 مليار دولار بسعر السوق السوداء) للبرلمان، الأحد الماضي، قائلًا إنها معدة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي تستهدفها واشنطن.

من جانبه، نفى المحلل السياسي والناشط الإعلامي ”مهدي فضائلي“ المقرب من مكتب المرشد علي خامنئي، أن تكون موازنة الموقع الرسمي لخامنئي 34 مليار تومان.

وكتب فضائلي في تويتر ردًّا على حقيقت نجاد، ”من الجيد معرفة أن ميزانية مؤسسة قيادية (وإن لم تتم الموافقة عليها وغير واضحة فيما يتعلق بالتخصيص النهائي) إيجابية وجديرة بالاهتمام، لكن تحيز المراسل الإعلامي أو تحيزه ليس جيدًا بالضرورة للفرق بين موقع الكتروني لمؤسسة ومنظمة ذات أنشطة متعددة“.

بودجه سایت خامنه‌ای برای امسال ۲۹ میلیارد تومان بوده، برای سال بعد شده ۳۴ میلیارد تومان. اسم بودجه ۹۹ را هم گذاشته‌اند «ایستادگی و استقامت». — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) December 8, 2019