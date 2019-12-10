طرح مشروع حل الكنيست الإسرائيلي بعد فشل تشكيل الحكومة‎

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بطرح مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي الثانية والعشرين، بعد فشل الأحزاب الممثلة داخلها في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال موقع ”ريشت كان“، إنه ”تم طرح اقتراح حل الكنيست الثانية والعشرين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فشل كافة جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية“.

وأضاف الموقع أن“المهلة الممنوحة لأعضاء الكنيست من أجل تسمية مرشح لرئاسة الحكومة ستنتهي، مساء الأربعاء، فيما انتهت كافة المحاولات التي جرت في اللحظات الأخيرة“.

وأشار إلى أن انتخابات الكنيست المقبلة ستُجرى في الثاني من مارس/آذار من العام المقبل، لتكون ثالث انتخابات برلمانية تُجرى في إسرائيل، خلال أقل من عام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، رفضه دعوة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للانضمام لحكومة يمينية ضيقة، لتجنب الوصول لانتخابات ثالثة.