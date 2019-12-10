تسريب مئات آلاف الوثائق الحكومية الأمريكية على الإنترنت

كشف خبراء سيبرانيون (أمن المعلومات) وجود أرشيف مسرب على الإنترنت، يحتوي على أكثر من 750 ألف شهادة ميلاد وبيانات حساسة أمريكية تعود إلى 2017.

تحتوي السجلات المسربة على معلومات حساسة بما في ذلك اسم مقدم طلب شهادة الميلاد، وتاريخ الميلاد وعنوان المنزل الحالي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والمعلومات الشخصية التاريخية، بما في ذلك العناوين السابقة وأسماء أفراد الأسرة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عُثر على الأرشيف في موقع ”أمازون ويب سيرفيس“، والذي يحتفظ أيضًا بأكثر من 90 ألف شهادة وفاة مؤمنة بكلمة مرور، إلا أن أرشيف شهادات الميلاد المسرب كان دون كلمة مرور، ما يسمح لأي شخص بتنزيل المستندات.

اتصلت شركة ”فيدوس إنفورماشن سيكيورتي“ للأمن السيبراني، والتي اكتشفت الأرشيف، بالسلطة المحلية لحماية البيانات لتحذيرها من البيانات المكشوفة، ولكنها لم تتلقَ ردًا بعد، ولا يزال الأرشيف متاحًا للعامة والقراصنة الذين قد يستخدمون هذه البيانات لأهداف احتيالية.

واكتشفت الشركة البريطانية تسريبًا آخر الأسبوع الماضي فضح فواتير الهاتف المحمول للمواطنين في أرشيف ينتمي إلى 261 ألف عميل لشركات الاتصالات ”AT&T“و“Verizon“ و“T-Mobile“، والتي اشتملت أيضًا على بيانات حساسة، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وتواريخ الاتصال.

كما احتوى الأرشيف على بيانات مصرفية تتضمن أسماء المستخدمين وكلمات المرور، الأمر الذي من شأنه أن يمكن أي شخص من الوصول إلى هذه الحسابات.

وقال متحدث باسم شركة ”سبرينت“ للمقاولات، والتي تم لومها على تسريب الفواتير والبيانات المصرفية، للصحيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”أصلحنا الخطأ بمجرد اكتشافه، وتم سد الثغرة الأمنية، فنحن نأخذ أمان معلومات العملاء على محمل الجد ونراقب هذا الأمر عن كثب للتأكد من اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتعزيز التدابير الأمنية، وسيتم إخطار العملاء المتأثرين مباشرةً بتفاصيل حول كيفية الاتصال بنا للحصول على معلومات إضافية“.

واكتشف موقع ”تيك كرانش“ أيضًا بيانات مصرفية ولقطات شاشة لصفحة ويب بها أسماء المستخدمين وكلمات المرور ورموز الـ PIN الخاصة بحسابات العملاء في الأرشيف الذي تم تسريبه عبر ”سبرينت“، والتي يمكن أن تسمح مجتمعة بالوصول إلى حساب العميل.

ولم يتمكن الخبراء السيبرانيون من تحديد مدة عرض أرشيف شهادات الميلاد على الموقع قبل رصده، أو من قام بتنزيله لأغراض خبيثة.