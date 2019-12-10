نقل مساعد الرئيس الإيراني السابق لمستشفى الأمراض النفسية

نقل مساعد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، للشؤون التنفيذية، حميد بقائي، اليوم الثلاثاء، من سجن ”إيفين“ شمال طهران إلى مستشفى للأمراض النفسية.

ويقضي بقائي، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بعد اعتقاله ومحاكمته، بتهمة اختلاس أموال تابعة لفيلق القدس الإيراني.

وقال مهران عبد الله بور محامي حميد بقائي، إنّ موكله أصيب بسكتة قلبية منذ فترة طويلة ومنحته السلطات إجازة مرضية، لكنه جرى نقله اليوم إلى مستشفى الأمراض النفسية في طهران.

ووصف بور الوضع الصحي لموكله حميد بقائي بـ“الحرج والخطير جدًّا“، مبينًا أنّه ”منذ أغسطس الماضي، أصيب بسكتة قلبية، وتم إدخاله إلى مستشفيات مختلفة بسبب مشاكل مرضية عديدة“.

وتابع ”قال الأطباء إنه يعاني مشاكل قلبية حادة بعد تعرضه لجلطة دماغية“، ووفقًا للأطباء وشهادتهم، فإنّ ”حالة حميد بقائي خطيرة، ويجري علاجه حاليًّا ولا يمكنه العودة إلى السجن بسبب هذا الوضع“.

وكانت محكمة الثورة في طهران قضت في الـ 27 من تموز/يوليو 2017، بالسجن لمدة 15 عامًا ضد حميد بقائي، بتهمة اختلاس أموال تابعة لفيلق القدس الإيراني قدرت بنحو ثلاثة ملايين و766 ألف يورو، إضافة إلى 590 ألف دولار، كان من المقرر أن يتم دفعها لبعض القادة الأفريقيين.

ويتهم أحمدي نجاد وأنصاره السلطة القضائية ورئيسها السابق رجل الدين المتشدد صادق لاريجاني، بالفساد، وإصدار قرارات جائرة بحق المعارضين السياسيين.