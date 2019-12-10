6 قتلى إثر إطلاق نار داخل مستشفى في التشيك

أعلنت السلطات في التشيك، الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار داخل مستشفى بمدينة أوسترافا شرقي البلاد، بينما لا يزال مطلق النار طليقًا، وفق إعلام محلي.

وقال وزير الصحة آدم فويتك، في تصريحات لإذاعة التشيك، إن حادث إطلاق نار في مستشفى بمدينة أوسترافا أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وحسبما ذكر موقع ”نيوز إكسباتس“ المحلي، قال وزير الداخلية جان هاماسيك إن إطلاق النار في مستشفى أوسترافا أودى بحياة عدة أشخاص، والشرطة وصلت إلى موقع الحادث.

وأضاف هاماسيك أن قوات الشرطة الخاصة بما في ذلك وحدة الرد السريع ومروحيات تابعة للشرطة تشارك في العملية.

وأشار موقع ”نيوز إكسباتس“ إلى أن شخصًا مجهول الهوية أطلق النار من أحد أقسام العيادات الخارجية بالمستشفى.

في غضون ذلك، بدأت الشرطة البحث عن الجاني الذي لا يزال طليقا، بعد أن طلبت المساعدة من الجمهور.

وقال عامل بالمستشفى إن الموظفين بقوا في الداخل ولا يتعين عليهم الخروج، مضيفًا: ”الكل متوتر“.

ولا يُعرف على الفور دوافع مطلق النار.