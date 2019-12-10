تشيلي تعلن فقدان طائرة على متنها 38 شخصًا

أعلنت القوات المسلحة في تشيلي، يوم الاثنين، فقدان طائرة شحن تابعة لها وهي في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وكان على متنها 38 شخصًا.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز ”هيركوليز سي130″، في الساعة الـ 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة ”بونتا أريناس“، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وقالت القوات المسلحة في بيان: ”كان على متن الطائرة 38 شخصًا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب“.

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي في قاعدة القطب الجنوبي.