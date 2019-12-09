إيران: لم نعد بحاجة لمساعدة روسيا في صناعاتنا النووية

قال مسؤول إيراني، يوم الاثنين، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى مساعدة روسيا في الصناعات النووية.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحافي، أن ”إيران قادرة على مواصلة إنتاج النظائر المستقرة من دون الجانب الروسي“، مضيفًا أنه ”من ناحية المعرفة التكنولوجية لو أردنا مواصلة العمل فلا شيء غير ممكن في صناعتنا النووية“.

وأشار إلى أنه ”من المقرر أن يتم في إطار مشروع ينتهي بعد عدة أعوام، إنتاج 11 نوعًا من النظائر المستقرة علمًا بأنه ليس هنالك أكثر من دولتين أو 3 دول تمتلك هذه القدرة في العالم“.

وأعلنت شركة ”TVEL“ الروسية للوقود النووي وهي شركة تابعة لشركة ”روس أتوم“ النووية، الخميس الماضي، أنها علقت مشروعًا لإعادة استخدام الأنشطة في محطة فوردو النووية الإيرانية بسبب بدء تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

وكانت الشركة تعمل على مشروع لتعديل سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي للغاز في مصنع ”فوردو“ لتمكين إنتاج ”نظائر التيلريوم“ المستقرة.

وذكر كمالوندي، أن ”عدم تمديد الإعفاءات الأمريكية لمنشأة فوردو النووية، لن يدفع الروس للانسحاب من المشروع، وهم ينفذون في الوقت الحاضر الوحدتين 2 و 3 لمحطة بوشهر النووية جنوب البلاد“.

وتابع: ”لكن لا بدَّ لي من القول، إننا قادرون من الناحية التقنية على مواصلة العمل على إنتاج النظائر المستقرة حتى دون الروس، وبطبيعة الحال من الأفضل سياسيًّا لو كان الروس إلى جانبًا“.

وفي الـ 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقريرًا عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، قالت فيه إنّ ”إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة“.