الحزب الحاكم في فنلندا ينتخب سانا مارين أصغر رئيسة للوزراء

اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقود حكومة ائتلافية في فنلندا، وزيرة النقل سانا مارين، رئيسة للوزراء، بعد استقالة سلفها أنتي ريني.

وتبلغ مارين من العمر 34 عامًا، لتصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد.

واستقال ريني منذُ أيام بعد أن قال حزب الوسط، أحد أحزاب الائتلاف، إنه فقد الثقة به بسبب إدارته لإضراب العاملين في البريد.

وقالت مارين للصحفيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين:“لدينا الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة“، مضيفة:“لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف“.

ووافق الائتلاف، الذي تكون قبل 6 أشهر على الاستمرار بنفس برنامجه بعد أن أعلن ريني تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط.

وتغيير القيادة في هذا الوقت محرج لفنلندا، التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى نهاية العام وتلعب دورًا رئيسًا في جهود وضع ميزانية التكتل.