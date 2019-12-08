أردوغان يفتح النار على حليفيه السابقين عبدالله غل وداود أوغلو

دعا رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو يوم السبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكشف عن أصوله المالية، وسط خلاف متصاعد بشأن جامعة خاصة مرتبطة بداود أوغلو، جمدت محكمة ممتلكاتها.

وانتقد داود أوغلو أردوغان لاتهامه بالاحتيال على بنك هالكبانك المملوك للدولة لإنقاذ جامعة ”إسطنبول شهير“ من أزمة مالية.

ودعا أوغلو جميع رؤساء ورؤساء وزراء تركيا المتبقين على قيد الحياة، بمن فيهم أردوغان وأفراد أسرته، إلى إعلان أصولهم المالية.

ونقل موقع T24 التركي الإخباري عن داود أوغلو قوله ”أنا شخصيًّا لن أمتنع ولو لثانية واحدة عن الرد على أسئلة البرلمان التركي الذي لم أعد عضوًا فيه“.

وكان أردوغان اتهم يوم السبت حليفه السابق داود أوغلو، الذي يستعد لتشكيل حزب منافس، بارتكاب أعمال احتيالية تتعلق بالأرض المخصصة لجامعة ”إسطنبول شهير“.

وقال الرئيس التركي إنه ”خصص الأرض خلال فترة رئاسته للوزراء لتستخدم كحرم للجامعة“؛ لكن داود أوغلو غيّر التخصيص لنقل ملكية الأرض بشكل دائم عندما تولى المنصب.

وقال الرئيس: ”كما قام داود أوغلو بنقل الملكية، فقد كان معه (نائب رئيس الوزراء السابق) علي باباجان، ومحمد شيشكيك ووزير النقل السابق فريدون بيلجين“.

وكان ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في تركيا هالكبنك قام أخيرًا بمقاضاة جامعة ”شهير“، التي كان أحمد داود أوغلو بين مؤسسيها، مشيرًا إلى عجزها عن سداد القروض. وتم تجميد جميع أصول الجامعة.

وقال أردوغان ”إنهم يحاولون الاحتيال على هالك بنك .. ديونهم تبلغ 417 مليون ليرة (72 مليون دولار) في الوقت الحالي.“

وقال أردوغان -أيضًا- إن الرئيس السابق عبد الله غل، الذي قال علي باباجان إنه سيكون مستشارًا لحزبه المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، أخبره عن رغبته في حل القضية.

وأضاف أردوغان: ”أخبرت غل أننا نعرف كيف تم إفلاس البنوك في الماضي“.

وكان أحمد داود أوغلو في وقت ما أقرب حليف لأردوغان، وهو سيشكل حزبًا جديدًا خلال أسابيع.

وانشق داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في سبتمبر/ أيلول.

وشغل داود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وفي الأسبوع الجاري قال نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو/ تموز مشيرًا إلى ”خلافات عميقة“ إنه يأمل في تشكيل حزب سياسي جديد بحلول نهاية العام ليتصدى للحزب الحاكم.

وباباجان عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية وشغل منصب وزير الاقتصاد ثم منصب وزير الخارجية قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2009 وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى عام 2015.