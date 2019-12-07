وزيرة: ”الوثائق التجارية“ تكشف رغبة روسيا التدخل في الانتخابات البريطانية

قالت وزيرة الثقافة البريطانية، نيكي مورغان، السبت، إن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصلة بحملة تضليل روسية سابقة، يحمل جميع بصمات محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة.

ويقول حزب العمال المعارض، إن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصارت الهيئة، التي ارتبط بها البريطانيون بقوة، موضوعًا مهمًا في الانتخابات التي ستجرى يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول، والتي تشير استطلاعات الرأي بشأنها إلى أن حزب العمال متأخر فيها عن حزب المحافظين.

وقال موقع التواصل الاجتماعي ”ريديت“، أمس الجمعة، إنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سرّبت الوثائق.

وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.

وقالت مورغان لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”أفهم مما تم وضعه على هذا الموقع.. أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل“.