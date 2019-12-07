”نيويورك تايمز“: تبادل السجناء ليس مقدمة للتفاوض بين واشنطن وطهران

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة ليس مقدمة لمزيد من المحادثات بين البلدين، موضحة في الوقت ذاته نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته قوله، إنه ”لا يوجد أي مؤشر على إجراء مزيد من المحادثات بين واشنطن وطهران، بعد عملية تبادل السجناء بين الجانبين“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هويتهم، القول إن ”تشو وانغ الأمريكي من أصول صينية جرى اعتقاله عام 2016 بتهمة التجسس وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، نُقل من العاصمة طهران إلى زيورخ على متن طائرة حكومية سويسرية“، في حين قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك، إنه ”لم يكن هناك لقاء مباشر بينه وبين السلطات الإيرانية“.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن ”براين هوك هو الذي كان يجري محادثات لتبادل السجناء من خلال القناة الدبلوماسية مع إيران، وهي سويسرا“، مضيفة أنه ”لم يكن هناك لقاء مباشر بين هوك والمسؤولين الإيرانيين، إذ يعود آخر اتصال مباشر لبراين هوك بالسلطات الإيرانية إلى مارس 2018، في اجتماع حول هذا الموضوع“.

في المقابل، أفرجت السلطات الأمريكية، عن عالم الأحياء الإيراني مسعود سليماني، فيما أشاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بجهود الحكومة السويسرية بالتزامن مع إطلاق طهران سراح الأمريكي من أصل صيني وانغ.