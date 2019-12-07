ترامب: الإفراج عن سجين أمريكي في إيران

أعلن الرئيس دونالد ترامب، اليوم السبت، أن مواطنًا أمريكيًا مسجونًا في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس، أفرج عنه، وهو في طريقه للعودة إلى بلاده.

وقال ترامب في بيان: ”بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، زيو وانغ عائد إلى الولايات المتحدة“.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن إيرانيًا مسجونًا في الولايات المتحدة وأمريكيًا محتجزًا في الجمهورية الإسلامية، سينضمان إلى عائلتيهما.

وكتب ظريف في تغريدة: ”سعيد بأن الأستاذ مسعود سليماني والسيد زيو وانغ سينضمان إلى عائلتيهما قريبًا“، في إشارة إلى تبادل للسجناء بين الطرفين. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم بالفعل الإفراج عن الأمريكي المسجون في إيران.