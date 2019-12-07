إيران.. طلبة يتظاهرون ضد الحكومة رغم الإجراءات الأمنية

نظم طلاب إيرانيون تظاهرات مناهضة للحكومة في مدينتي طهران العاصمة، وبابل التابعة لمحافظة مازندران شمال البلاد، وفق ما ذكر موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي.

وذكر الموقع في قناته الإخبارية عبر ”تلغرام“، نقلًا عن نقابات الطلاب الجامعيين قولهم، إنه ”على الرغم من الأجواء الأمنية المشددة بمناسبة يوم الطلاب الجامعي، خرجت مسيرات احتجاجات بجامعة طهران وجامعة بابل شمال إيران“.

ورفعت طالبة جامعية إيرانية بطهران، لافتة كتبت عليها عبارات تضامن مع الشعب العراقي، الذي يتظاهر منذ شهرين، ضد الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.

وكتبت على اللافتة باللغة العربية: ”العراق ينتفض“، فيما كتبت عبارة أخرى: ”آبان خونين“ وتعني بالعربية “ نوفمبر الدامي“، في إشارة إلى قمع السلطات للاحتجاجات التي انطلقت، في منتصف نوفمبر الماضي، في أرجاء واسعة من إيران؛ على خلفية رفع أسعار البنزين.

وتحيي إيران ”يوم الطالب الجامعي“، في السابع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وفي هذا اليوم من عام 1953، احتج طلاب جامعة طهران على زيارة قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون إلى طهران، وأقدم نظام الشاهنشاهي على اعتقال عدد منهم.