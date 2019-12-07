إيران: مستمرون في خفض الالتزامات النووية

أفاد مساعد وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين في الملف النووي، عباس عراقجي اليوم السبت أن بلاده ماضية في خفض الالتزامات النووية لحين تحقيق مصالحها الاقتصادية في الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت عن عراقجي قوله عقب محادثات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد رافايل غروسي: ”أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، أكدوا في اجتماع أمس الجمعة بفيينا أنه من دون أن تتمتع إيران بفوائد الاتفاق، لا يمكن استمرار تنفيذه“.

ووصف عراقجي أول اجتماع له مع رافايل غروسي، بأنه ”مفيد“، مضيفاً ”لقد كان بداية جيدة، وقد أكد المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة استمرار التعاون كما كان في السابق“.

وتابع: ”لمست حسن النية لدى غروسي في أداء واجباته كمدير عام للوكالة في بيئة مهنية كاملة، خالية من الضغوط السياسية التي عادة ما تكون موجودة في مجلس المحافظين“.

وفي معرض حديثه عن مطالبة الدول الأوروبية لإيران بوقف خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، قال عراقجي: ”ستستمر عملية تخفيض التزامات إيران إلى أن يتم إيجاد حلول لتتمتع إيران بفوائد تخفيف العقوبات“.