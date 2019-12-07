كندا تلقي القبض على رجل احتجزته تركيا بتهمة الانضمام لـ“داعش“

ألقت الشرطة الكندية، أمس الجمعة، القبض على رجل كانت السلطات التركية احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وذكرت الشرطة في بيان أن إيكار ماو (22 عامًا)، وهو من مدينة غويلف في إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة كندا للانضمام إلى التنظيم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية، لويز سافار، إن المتهم مثل أمام محكمٍة، أمس الجمعة، مشيرًة إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه بدأ يوم 11 تموز/يوليو الماضي، وأُجري بناءً على بلاغ من مصدر لم تكشف عنه.

وأوضحت المتحدثة أن السلطات التركية ألقت القبض على ماو، ووجهت إليه اتهامات واحتجزته حتى عُقدت جلسة استماع، مشيرة إلى أنه لم يصدر بحقه حكم بالإدانة في تركيا. وأضافت أن ماو عاد إلى كندا يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.