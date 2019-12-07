مسؤول أمريكي: إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم على قاعدة بلد في العراق

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الجمعة، إن إيران قد تكون مسؤولة عن هجوم على قاعدة بلد الجوية في العراق الخميس الماضي، موضحًا أن واشنطن لا تزال تنتظر المزيد من الأدلة.

وكان الجيش العراقي قد قال الخميس الماضي إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية ومتعاقدين، وتقع على بعد نحو 80 كيلومترًا إلى الشمال من بغداد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في تصريح للصحفيين: ”نحن ننتظر كل الأدلة، لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه“.

وسقطت خمسة صواريخ الثلاثاء الماضي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق دون سقوط ضحايا.