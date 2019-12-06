أوكرانيا تعتقل بالصدفة داعشيًا هاربًا من حكم بالسجن 12 عامًا

اعتقلت السلطات الأوكرانية بالصدفة ،عضوا سابقا في تنظيم داعش، ضمن عصابة مكونة من 4 أشخاص يشتبه في قيامهم باعتداء وحشي على زوجين عجوزين في قرية ”أندرييفكا“ بمنطقة ”ماكاريف“.

و صرح ”أندري نيبيتوف“ رئيس شرطة إقليم كييف للصحافة المحلية يوم الجمعة 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي ، أنه :“جرى البحث عن الأجانب الأربعة المتهمين في خمس مناطق، وتبين أن أحدهم مطلوب من قبل الإنتربول لانتمائه لتنظيم داعش، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً.“

وحدد أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 32 عاما ، وينحدرون من ”قيرغيزستان“ و“طاجيكستان“، وقد تم إبلاغ وزارة الخارجية الأوكرانية والسفارات ذات الصلة بهم.

وأوضح المسؤول الأمني أنه تم العثور على ”أدلة مادية وأسلحة وأجهزة متفجرة“،وأن التحقيق ما يزال جاريا مع المتهمين قبل تقديمهم للمحاكمة.