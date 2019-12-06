فيسبوك يغلق صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية

قالت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، أن شركة موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قامت بحظر الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي، والتي كان قد حظرها من قبل.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري، إن ”صفحة المرشد الإيراني علي خامنئي باللغة العربية، جرى اتهامها بانتهاك القواعد والقوانين في الفيسبوك“.

وأضافت إن ”الصفحة العربية في الفيسبوك للمرشد خامنئي يتابعها أكثر من 100 ألف متابع“.

وكان موقع ”إنستغرام“ للوسائط الاجتماعية، قام في أبريل الماضي، بحذف الصفحة الخاصة للحرس الثوري الإيراني بعدما أدرجته الإدارة الأمريكية رسميًا في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

كما جرى حذف حساب رئيس الأركان العامة اللواء محمد علي باقري، والقائد السابق للحرس الثوري محمد علي جعفري، ورئيس إدارة الموارد البشرية للقوات المسلحة موسى كيمالي، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السابق عزت الله ضرعامي في الانستغرام.

كما أغلق حساب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني الذي كان يتابعه نحو 888 ألف شخص.